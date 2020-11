Kronach — Wenn über den Frankenwald berichtet wird, kommt der jeweilige Autor nicht umhin auch über die Flößerei zu schreiben. Für den Frankenwald ist der Flößer, zumindest im touristischen Bereich, zum Synonym für eine ganze Region und besonders für den Landkreis Kronach geworden. Das ist gut so! Bleibt doch ein Berufsstand in Erinnerung, der jahrhundertelang das sozioökonomische Umfeld der Region prägte. Ein anderer Gewerbezweig, der ebenso für die wirtschaftliche Entwicklung des Frankenwaldes stand, bleibt dabei in der Regel unerwähnt, obwohl sein Beitrag zur regionalen Wirtschaftsentwicklung nicht weniger bedeutsam war. Der Geograf Thomas Gunzelmann ist sogar der Meinung, dass der Frankenwald "seit dem Mittelalter wahrscheinlich das größte Holzverarbeitungszentrum Süddeutschlands" bis ins 19. Jahrhundert gewesen ist.

Die Rede soll hier von den Schneidmühlen sein, deren Gewerbe ebenso alt ist wie das der Flößerei. Im Gegensatz zur Flößerei haben die sich aber dem wirtschaftstechnischen Wandel anpassen können. Auch heute erfüllt der Schneidmüller noch die gleichen Aufgaben: die Verarbeitung der Holzstämme zu Balken, Bohlen und Brettern. Allerdings hat sich die Arbeitstechnik wesentlich geändert: Von einer wasserabhängigen Technik mit einer betulichen Bearbeitungsweise hin zu einer teil- bzw. vollautomatisierten Technik mit hochproduktiven Arbeitsmethoden. Das hat auch das Berufsprofil stark beeinflusst. Sichtbar wird dies nach außen durch die Modifikation der Berufsbezeichnung, die sich vom Schneidmüller zum Sägewerker und letztlich zum Holzmechaniker in der Sägeindustrie wandelte. Ebenso veränderten sich in den letzten hundert Jahren die Arbeitsbedingungen und die Entlohnung fundamental.

Während der Holzmechaniker in seinem modernen Sägewerk auf eine sichere Stromversorgung setzen kann, war der Schneidmüller in seiner mühlradbetriebenen Sägemühle vor allem vom launischen Wetter und dem sich daraus ergebenden Wasserstand abhängig. Ohne Wasser keine Arbeit! Denn das Mühlrad konnte nur das Gatter antreiben, wenn genügend Wasser auf die Schaufeln floss. Diese Schneidmühlen prägten jahrhundertelang die Landschaft an den drei Flüssen Haßlach, Kronach und Rodach.

Die natürliche Ressource Wasser und der Holzreichtum des Frankenwaldes ließen die Zahl der Schneidmühlen (Sm) im Laufe der Jahrhunderte stetig steigen: 1565 waren es 52 Sm, 1689 65 Sm, 1742 112 Sm und 1862 154 Sm. Ihren Höhepunkt erreichten die Schneidmühlen zahlenmäßig im 19. Jahrhundert, was zum Anfang des Jahrhunderts durch die Napoleonischen Kriege und die Kontinentalsperre (1806 bis 1813) bedingt war, die die Binnennachfrage nach Holz immens verstärkte.

Gewaltiger Windbruch

1868 sorgte dann ein gewaltiger Windbruch im Frankenwald für einen erhöhten Verarbeitungsbedarf, der die bayerische Regierung sogar veranlasste, im Landkreis Kronach Dampfsägewerke einrichten zu lassen, damit das gebrochene Holz schnell aufgearbeitet werden konnte. 1872 waren 14 ihrer Art im Frankenwald im Betrieb, die sich trotz höherer Effizienz allerdings nicht durchsetzen konnten, da der Kapitaleinsatz und die Betriebskosten für die einheimischen Mühlenbesitzer zu hoch waren und offenbar die eigenen Erträge "noch" ausreichten. Die wirtschaftliche Bedeutung der Schneidmühlen für den Frankenwald wird im Zusammenhang mit der Flößerei leider immer wieder unterschätzt. Dabei war die Wertschöpfung durch den Verkauf von Schnittholz im Vergleich zum Langholzhandel wesentlich ertragreicher. Der königlich-bayerische Bezirksamtsassessor Heinrich Schaaf hat dazu in seiner Publikation von 1872 aufschlussreiche Daten gesammelt.

Was als Erstes korrigiert werden muss: Bretter waren nicht nur Oberlast, sie wurden überwiegend wie Langholz geflößt. Ein solches "Bretterfloß" bestand aus vier Riegen Brettern (960 - 1040 Bretter), dem so genannten Stümmel. Sie wurden von den Mühlenstandorten bis Schwürbitz einzeln geflößt und dort, wie das Langholz, zu sogenannten Hallstadter Stümmelstücken (zwei Böden und drei Stümmel) und in Bischberg zu Würzburger Stümmelstücken (drei Böden und 15 Stümmel) zusammengestellt Das entsprach einer Menge von circa 15 000 Brettern. Im Jahr 1870, nach dem Windbruch von 1868, wurden 6178 Stümmel verflößt, was einer Brettermenge von 6 375 500 Brettern entsprach. Vor dem Windbruch waren es regelmäßig durchschnittlich circa fünf Millionen Bretter.

Der Durchschnittswert eines Stümmels lag bei 180 fl. (Spitzenwert 1863: 240 fl.), der Wert eines Bodens mit qualitativ guten Stämmen lag bei 103 fl. (Spitzenwert 1863: 130 fl.). Aufschlussreich ist auch die wertmäßige Holzausfuhr in den Jahren 1841 bis 1871. Für die Stümmel errechnete sich eine durchschnittliche Summe von 1 130 191 fl., während die Böden nur einen Wert von 626 634 fl. erreichten. Der Ausfuhrwert der Bretter bewegte sich im 19. Jahrhundert durchwegs über dem des Langholzes. 1843 lag das Verhältnis bei 80 zu 20 und 1856 bei 60 zu 40. Nur im Jahr 1864 überschritt der Ausfuhrwert des Langholzes den der Bretter, um sich dann wieder für einige Jahre auf 60 zu 40 zugunsten des Bretterexportes einzupendeln.

Bahn übernimmt Brettertransport

Obwohl Kronach seit 1861 an das Eisenbahnnetz angeschlossen war, wurden im Jahr 1870 Bretter lediglich im Wert von 112 570 fl. von der Bahn befördert. Der Grund lag in den hohen Frachtkosten, die weit über den Kosten des Wassertransportes lagen. Aber bereits 1896 sind von der Bahnstation Kronach 2792 Doppelladungen Bretter befördert worden, was einer Menge von 6,35 Millionen Brettern entsprach. Als 1900 die Nebenbahn in das Rodachtal nach Nordhalben in Betrieb genommen wurde, konnte auch der Brettertransport aus den Talgründen von der Bahn abgeschöpft werden.

Michael Kestel, 1. Vorsitzender des Mühlenvereins Rodachtal und ein profunder Kenner des Mühlenwesens und der Bretterflößerei, ist der Meinung, dass vor allem die Kronacher Holzhändler die Bahn für den Brettertransport verstärkt nutzten. Begünstigt wurde dies noch durch das Anschlussgleis zum Flügelbahnhof im Jahr 1905, mit dem der Holz- und Bretterstapelplatz am Pfählanger angebunden wurde. Um 1930 schwamm nach seinen Angaben dann das letzte Bretterfloß, vermutlich von Unterrodach aus, in die Mainlande. Die Zahlen zeigen, dass die Bretterflößerei im 19. Jahrhundert mengen- und wertmäßig wesentlich bedeutender war als die Langholzflößerei. Als der Flößerei der Brettertransport von der Bahn genommen wurde, brach der wesentliche Umsatz des Schnittholzhandels auf dem Wasserweg weg. Der Umbau des Mains und des Rheins für die Binnenschifffahrt sorgte dann endgültig für das Aus der Flößerei insgesamt.