1686 weht ein frischer Wind durch die Ackerbürgerstadt: Mehr als 1000 französische Glaubensflüchtlinge suchen ein neues Zuhause. Markgraf Christian Ernst lässt für sie die barocke Idealstadt "Christian Erlang" errichten, sichert ihnen die freie Ausübung ihrer Religion und wirtschaftliche Privilegien zu. Im Gegenzug bringen die Flüchtlinge mit ihren handwerklichen Fähigkeiten die Wirtschaft in Schwung. Französisches Flair, das damals Einzug in Erlangen hielt, ist heute noch in vielen charmanten Details der Stadt zu finden.

Um den Kontakt zwischen den Stadtführern und den Teilnehmern so gering wie möglich zu halten, ist ein vorheriger Ticketerwerb entweder direkt in der Tourist-Information Erlangen (Goethestraße 21a, 91054 Erlangen; Öffnungszeiten Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr) oder per Versand über ein Onlinebuchungsformular (www.erlangen.info) zwingend erforderlich. Pro Führung ist die Teilnehmerzahl auf 15 Personen beschränkt. Generell herrscht keine Maskenpflicht, doch müssen die Teilnehmer eine Mund-Nasen-Bedeckung mitbringen, da bei manchen Führungen Stationen innerhalb eines Gebäudes gemacht werden oder die Mindestabstände nicht eingehalten werden können.

Informationen und Preise

Lassen Sie sich 90 Minuten lang vom französischen Charme der Hugenottenstadt verzaubern. Die Teilnahme an der Führung kostet acht Euro für Erwachsene, Kinder bis zwölf Jahre zahlen drei Euro. Eine Teilnahme ist ausschließlich nach Voranmeldung in der Tourist-Information Erlangen möglich, Tickets können nicht direkt beim Stadtführer erworben werden.

Treffpunkt der Teilnehmer an der Führung ist am Sonntag, 27. September, um 15 Uhr am Eingang der Hugenottenkirche am Hugenottenplatz.

Weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter www.erlangen.info. red