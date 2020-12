Adelsdorf vor 13 Stunden

Kontrolle

Videoüberwachung an den Adelsdorfer Wertstoffinseln

Zur Videoüberwachung an Wertstoffinseln in der Gemeinde Adelsdorf äußert sich Bürgermeister Karsten Fischkal: "Schade, aber es geht nicht anders." Die Die Müllablagerungen an den Wertstoffinseln nehme...