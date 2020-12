Die Stadt Wallenfels reagiert auf die gestiegenen Infektionszahlen mit weiteren Maßnahmen zum Schutz von Bürgern und Mitarbeitern. Das Personal der Verwaltung wurde in zwei Teams aufgeteilt, die jeweils in einer Früh- und Nachmittagsschicht getrennt voneinander arbeiten. Damit soll die Funktionsfähigkeit der Verwaltung sichergestellt werden, wie Bürgermeister Jens Korn erklärte. "Leider kann es dadurch zu Verzögerungen kommen. Dafür bitte ich alle Bürger um Verständnis", sagte der Bürgermeister. Seine Bitte an die Wallenfelser: "Bitte nehmen Sie zunächst immer telefonisch mit uns Kontakt auf. Viele Angelegenheiten lassen sich schon auf diesem Weg klären. Der Besuch im Rathaus soll aktuell nur noch in wirklich dringenden Fällen erfolgen." Die für den kommenden Montag vorgesehene Sitzung des Stadtrates wurde vom Bürgermeister in Abstimmung mit den Fraktionsvorsitzenden abgesagt. "Auch wenn eine Sitzung rechtlich aktuell zulässig ist, halten wir ein Treffen in einer Zeit, in der alle Bürger zur Selbstbeschränkung aufgerufen sind, für das falsche Signal", sagte Korn. Stattdessen wird der Stadtrat - erstmals in seiner Geschichte - online in einer Videokonferenz zusammenkommen. Die Stadtverwaltung wird dabei über den Stand der aktuellen Projekte informieren. Gemeinsam wollen Bürgermeister und Fraktionen zudem auf das abgelaufene Jahr zurückblicken. "Es ist bedauerlich, dass wir im Rahmen der Videokonferenz keine rechtsgültigen Beschlüsse fassen können. Der Gesetzgeber sollte aufgrund der Pandemie über eine Weiterentwicklung der Gemeindeordnung nachdenken", erklärte Korn. red