Die Volkshochschule Kronach bietet mit Corinna Sonja Stenzel den Workshop "Selbstbewusst auftreten und professionell präsentieren" an. In diesem Workshop lernen die Teilnehmer, selbstbewusst und kompetent aufzutreten und vor Menschen zu sprechen. Der bewusste Einsatz von Stimme, Gestik und Mimik spielt hierbei eine wichtige Rolle. Man erfährt außerdem, wie Moderationsmaterialien didaktisch sinnvoll genutzt werden können. Dabei kommt es vor allem darauf an, Inhalte so zu visualisieren, dass das Gesagte im Kopf des Zuhörers wirklich hängenbleibt. Besonderes Augenmerk wird auf einen authentischen Auftritt gerichtet. Der Workshop findet am Freitag, 30. Oktober, von 17 bis 20 Uhr im VHS-Haus, Seminarraum 2.3, Kulmbacher Straße 1 in Kronach statt. Anmeldung bei der VHS Kronach, Telefon 09261/6060-0 oder unter www.vhs-kronach.de. red