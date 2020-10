Die Volkshochschule Kronach bietet mit Sandra Schäfer den Vortrag "Grundlos erschöpft" an. Thematisiert werden Wege aus der Energiefalle zu mehr körperlicher und seelischer Belastbarkeit. Wie wirkt sich permanenter Stress auf das Hormonsystem und sämtliche Organtätigkeiten aus und was kann ich selbst in einer schwierigen Lebensphase für mich tun? Auch eine richtige Ernährungsweise hat positiven Einfluss auf Nerven und Psyche und den gesamten Körper. Welche Rolle spielen dabei B-Vitamine und Mineralstoffe? Künstliche Zusatzstoffe in unseren "Lebens"-Mitteln können unser gesamtes Befinden empfindlich stören. Die Referentin zeigt Wege aus dem Energiemangel hin zu mehr körperlicher und seelischer Belastbarkeit und Vitalität - somit zu mehr Lebensqualität. Der Vortrag findet am Mittwoch, 14. Oktober, von 19 bis 20.30 Uhr in der Generationenbegegnungsstätte (Schulstraße 8) in Mitwitz statt. Die Anmeldung erfolgt über die VHS Kronach, Telefon 09261/60600 oder unter www.vhs-kronach.de. red