VHS startet ins neue Semester

Am heutigen veröffentlicht die Volkshochschule (VHS) Bamberg-Land ihr neues Programm für Herbst und Winter 2020/2021.

Viele Kurse trotz Corona

Die VHS startet in das neue Semester zwar coronabedingt mit Hygienekonzept und Beschränkungen auf kleine Gruppen; das Kursheft bietet aber trotzdem eine große Auswahlmöglichkeit an Angeboten - "gerade bei den Online-Kursen hat sich viel getan", heißt es in einer Mitteilung der Volkshochschule. Eine Anmeldung zu den vielfältigen Kursen aus den Bereichen Gesundheit und Fitness, Beruf und Karriere, Kultur und Gestalten, Sprachen sowie Gesellschaft und Leben ist online möglich über die Homepage www.vhs-bamberg-land.de oder schriftlich mit einem Anmeldeformular bei einer der Außenstellen im Landkreis oder bei der Geschäftsstelle.

Das Programmheft wird im Landkreis verteilt und ist dort in den Gemeinden, Banken, in einzelnen Geschäften und weiteren Einrichtungen sowie in Bamberg in der VHS-Geschäftsstelle und im Landratsamt erhältlich. Die digitale Version wird auf Homepage veröffentlicht. red