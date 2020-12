Seit dem 1. Dezember gilt der komplette Stillstand wegen der Corona-Pandemie in den Volkshochschulen. Deshalb weist die VHS Landkreis Haßberge darauf hin, dass alle Präsenzveranstaltungen im Dezember absagt werden müssen. Allerdings gibt es digitale Angebote.

Christian Ruser, der Programmverantwortliche und Koordinator für die Außenstellen, erklärt dazu in einer Pressemitteilung der VHS: "Wir möchten Ihnen gerade in dieser grauen und kalten Winterzeit, mit freiwilligem Abstand oder in Quarantäne, die Möglichkeit geben, sich mit interessanten Angeboten weiterzubilden. Deshalb haben wir unser aktuelles digitales Angebot für Sie im Dezember noch erweitert."

"Gegen den Quarantäne-Koller"

Mit der "Gesundheitsregion plus" bietet die VHS drei kostenfreie Veranstaltungen an: Am Freitag, 18. Dezember, heißt es von 16 bis 18 Uhr "Gemeinsam gegen den Quarantäne-Koller - Weihnachtsküche für Jung und Alt"; am Montag, 21. Dezember, von 15.45 bis 16.30 Uhr "Erkennen und Bewältigen von Depressionen"; am Dienstag, 22. Dezember, von 19 bis 20.30 Uhr "Achtsamkeit zwischen den Jahren".

Wer sich beruflich weiterbilden möchte, kann am Mittwoch, 9. Dezember, den kostenfreien Workshop "Die Zukunft digitaler Bildung (Chancen und Risiken)" von 18.30 bis 20 Uhr nutzen und am Donnerstag, 10. Dezember, 19 bis 21 Uhr, "Social Engineering".

Design und Sprachen

Am Dienstag, 15. Dezember, steht von 18.30 bis 21.30 Uhr das Thema "Videografie: DaVinci Resolve / Professioneller Filmschnitt" auf dem Programm und am Mittwoch, 16. Dezember, von 18.30 bis 21.30 Uhr "Responsive Webdesign - Struktur moderner Websites" von 19 bis 20 Uhr. Am Donnerstag, 17. Dezember, bietet die Volkshochschule "Responsive Webdesign II - Struktur moderner Websites" von 18.30 bis 21.30 Uhr.

Wer sein Italienisch verbessern möchte, findet am Mittwoch, 9. Dezember, von 18 bis 20 Uhr mit "Online: Italienisch intensiv" ein Angebot sowie am Donnerstag, 10. Dezember, 18 bis 20 Uhr, und am Freitag, 12. Dezember, von 10 bis 18 Uhr weitere Italienisch-Kurse.

Weitere Angebote sind immer von 19 bis 20.30 Uhr: "Gesunde Ernährung - ein wissenschaftlicher Überblick" am Dienstag, 8. Dezember; am Dienstag, 29. Dezember, "Hörakademie - das russische Silvester im Original" und am Donnerstag, 31. Dezember, "Mein Kind im Umgang mit Medien begleiten".

Buchung

Kurse können gebucht werden unter www.vhs-hassberge.de. Die Zugangsdaten kommen per E-Mail spätestens am nächsten Werktag. Die Antwort-Mails werden automatisch generiert (in Spam-Ordner schauen!). red