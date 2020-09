Die VHS Thurnau-Kasendorf-Wonsees informiert daüber, dass folgende Kurse verschoben wurden:

Der "Tanzkurs für Fortgeschrittene" wurde um eine Woche verschoben. Beginn ist ab Freitag, 18. September, sechs Abende, 19 bis 20.30 Uhr, in der Aula der Thurnauer Schule.

Die Kurse "Die wichtigsten Tänze - für Anfänger und Fortgeschrittene", 20.30 bis 22 Uhr, und "Discofox und Discochart für Anfänger und Wiedereinsteiger", 22 bis 23 Uhr, wurden um zwei Wochen verlegt. Beginn ist jeweils ab Freitag, 25. September, mit jeweils fünf Abenden in der Aula der Schule in Thurnau.

Der Kurs "Tai Chi" wurde verschoben auf Montag, 21. September, dieser erstreckt sich über zehn Abende, jeweils von 18.30 bis 19.30 Uhr. Veranstaltungsort ist das ehemalige Rathaus am Rathausplatz 2 in Thurnau.

Programm im Internet

Das gesamte Programmangebot sowie das Anmeldeformular der VHS findet man auch im Internet unter www.thurnau.de, wo man auch eine Online-Anmeldung vornehmen kann. Anmeldungen sind außerdem per Fax an 09228/95151 oder via E-Mail an info@thurnau.de möglich. Bei Rückfragen steht die Marktverwaltung während der Öffnungszeiten telefonisch unter 09228/9510 zur Verfügung. red