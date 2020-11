Die Fahrt zur festlichen Operngala nach Kloster Eberbach, die die Volkshochschule Lichtenfels vom 11. bis 13. Dezember 2020 angeboten hat, muss wegen der Corona-Pandemie auf nächstes Jahr verschoben werden. Der neue Termin ist nun vom 10. bis 12. Dezember 2021. Highlight dieser Fahrt ist der Besuch der festlichen Operngala im Laiendormitorium des Klosters Eberbach, das im berühmten Film "Der Name der Rose" von Umberto Eco als Kulisse für die Schreibstube der Mönche diente. Weitere Programmpunkte dieser Fahrt sind eine Stadtrundfahrt in Wiesbaden, der Besuch des Landesmuseums in Mainz und des Hessischen Landesmuseums in Darmstadt. Für diese Fahrt werden jetzt bereits Anmeldungen entgegengenommen. Die Fahrt wird durchgeführt und begleitet von Sigrid Radunz-Fichtner, Lichtenfels. Nähere Auskünfte unter Telefon 09571/ 88835 oder per E-Mail sr-reisen@web.de. red