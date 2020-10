Die Volkshochschule Kronach bietet am Samstag, 24. Oktober, die Möglichkeit, bei einer Halbtagesfahrt die historischen Spuren jüdischen Lebens in der Region zu erkunden. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Parkplatz Kaulanger in Kronach. Die Fahrt führt zunächst nach Küps, wo der jüdische Friedhof, die ehemalige Synagoge und die Mikwe besichtigt werden. Weiter geht es nach Burgkunstadt. Dort wird der Weg zum jüdischen Friedhof zu Fuß zurückgelegt (etwa 20 Minuten). Nach der Besichtigung des Friedhofs geht es mit dem Bus zurück nach Kronach. Es gelten die aktuellen Schutz- und Hygieneregeln bezüglich der Corona-Pandemie. Im Bus und während der Exkursion, wenn der Mindestabstand von eineinhalb Metern nicht sicher eingehalten werden kann, muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Männer werden gebeten, an den jüdischen Orten eine Kopfbedeckung zu tragen. Pro Person wird ein Teilnahmebeitrag erhoben. Anmeldung über die VHS Kronach, Telefon 09261/60600, oder auf www.vhs-kronach.de. Die Exkursion wird im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben!" vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. red