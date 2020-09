Eigentlich war Wirbelsäulentrainerin Brigitte Schierling nur in die Turnhalle in Zeil gekommen, um ihrer Nachfolgerin Maria Augusta Leisentritt einen guten Start in den neuen Kurs zu wünschen. Sie staunte nicht schlecht, als plötzlich Bürgermeister Thomas Stadelmann mit einem Blumenstrauß auftauchte. Ebenso waren Petra Hohenberger, die Leiterin der Volkshochschule in Zeil, und Christian Ruser, der neue Chef der Volkshochschule im Landkreis Haßberge, vor Ort. Das hatte einen triftigen Grund: Brigitte Schierling leitete durchgehend 25 Jahre lang die "Rücken-fit"-Kurse in der VHS Zeil. Ein so großes Engagement verdient allemal Blumen, Ehrenurkunde und die goldene VHS-Nadel. Dazu bedankte sich der versammelte Gymnastikkurs, von dem etliche Teilnehmerinnen ihrer Trainerin 25 Jahre die Treue hielten, mit einem Gedicht und einem großen Applaus. ms