VHS bietet Fahrten ins Theater an

Eine Bereicherung des kulturellen Lebens in der Region sind die Theateraufführungen im E.T.A.-Hoffmann Theater in Bamberg. Die VHS Bamberg-Land bietet Theater-Abonnements für die Einwohner des Landkreises und der angrenzenden Gemeinden an. Während sich die bisherigen Abonnenten bereits jetzt entscheiden müssen, ob sie in der neu beginnenden Spielzeit ihr Abonnement verlängern möchten, haben neue Interessenten bis Mittwoch, 1. Juli, Zeit, sich einen Platz zu sichern. Um allen Abonnenten auch am Abend die Fahrt nach Bamberg und zurück zu ermöglichen, setzt die VHS für die Stadt Höchstadt und umliegende Gemeinden (Abo IV) Busse ein, welche die Abonnenten abholen und nach der Vorstellung wieder zurückbringen. Nähere Auskünfte sowie den Spielplan gibt es in der Geschäftsstelle der VHS Bamberg-Land bei Herrn Kreckel unter Telefon 0951 / 85761, im Internet auf www.vhs-bamberg-land.de oder vor Ort bei der Theater-Abonnenten-Betreuerin Ruth Bechstein, Bechhofener Weg 49, 91315 Höchstadt, Telefon 09193/7685. red