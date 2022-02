Die Dienststellen der Stadt Kulmbach und ihre Eigenbetriebe sind an den Faschingstagen folgendermaßen erreichbar:

Am Rosenmontag und Aschermittwoch ist normaler Dienstbetrieb in der Stadtverwaltung Kulmbach. Am Faschingsdienstag schließen die Stadtverwaltung einschließlich Bauhof, Bücherei am Stadtpark, Stadtarchiv, VHS, Städtebau sowie die Stadtwerke mittags um 12 Uhr.

Die städtische Tourist Information in der Buchbindergasse 5 ist am Faschingsdienstag zu den gewohnten Öffnungszeiten von 10 bis 17 Uhr offen.

Das Deutsche Zinnfigurenmuseum, das Landschaftsmuseum Obermain und die Innenräume der Plassenburg mit Markgrafenzimmern, dem Armeemuseum "Friedrich der Große", dem Museum Hohenzollern in Franken sowie dem Museumsshop sind am Faschingsdienstag komplett geschlossen. red