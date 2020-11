Am Freitagnachmittag wurde der Polizeiinspektion Bamberg-Land eine private Feier mit etwa 20 Personen in einer Privatwohnung in Gundelsheim mitgeteilt. Vor Ort fanden die Polizisten schließlich zehn Personen aus sechs verschiedenen Haushalten. Nachdem die Personalien der beteiligten Personen festgestellt worden waren, wurde die Veranstaltung durch die Polizei aufgelöst. Kurze Zeit später trafen Streifenbeamte an der Skaterbahn in Hallstadt sechs Jugendliche aus sechs verschiedenen Haushalten in einer Gruppe. Die Jugendlichen gaben gegenüber den Beamten an, dass sie sich getroffen hätten, um gemeinsam Fastfood zu essen. Den Jugendlichen wurde ein Platzverweis für die Örtlichkeit ausgesprochen. Sowohl die Personen von der Feier in der Privatwohnung als auch die Jugendlichen müssen sich nun wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz verantworten. pol