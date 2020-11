Zum Artikel "Feldzug gegen die Maske" vom 24.10.: "Die Wahrheit liegt nicht in der Mitte, sondern nur bei der Wahrheit. Und nirgendwo anders. Wir müssen aufhören, abseitigen Meinungen ein Forum einzuräumen, als seien die genauso ernstzunehmen wie große wissenschaftliche Erkenntnisse." Diese durchaus selbstkritische Erkenntnis des Fernsehjournalisten Dirk Steffens würde man auch der Redaktion dieser Zeitung wünschen. Dem egozentrischen Weltversteher-Habitus eines Nürnberger Arztes zum Thema Corona-Schutzmaßnahmen dermaßen viel Platz einzuräumen, zeugt nicht von einem vertieften Verständnis von Ausgewogenheit. Warum ein Arzt, der sich in seiner Privatpraxis mit TCM und Ästhetischer Medizin, wie Fettabsaugung und Hyaluronspritzen beschäftigt, großen Raum für seine vorgeblich aufklärerische Durchdringung von wissenschaftlicher "Wahrheit" erhält, wirkt auf mich sehr verstörend. Man kann über politische Entscheidungen geteilter Meinung sein. Aber für die wissenschaftliche "Wahrheit" (die steter Überprüfung bedarf) gibt es keine "Mitte", die es nötig machen würde, einem eitlen Pfau Gelegenheit zu schaffen, sein Rad zu spreizen. Da zählt, was ein großes Nachrichtenmagazin zum Slogan machte: Fakten, Fakten, Fakten.

Markus Ewald

Kulmbach