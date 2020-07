Verstärkung des Vorstands aus Oberfranken

Günter Dippold, Bezirksheimatpfleger von Oberfranken, wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege gewählt. Vorsitzender ist seit der Neuwahl vom 23. Juli Olaf Heinrich, Bezirkstagspräsident von Niederbayern und Bürgermeister der Stadt Freyung.

"Mit Olaf Heinrich wurde ein Kollege von uns an die Spitze des Verbandes berufen und mit unserem Bezirksheimatpfleger Günter Dippold hat ereinen ausgewiesenen Fachmann an seiner Seite", so Bezirkstagspräsident Henry Schramm über die oberfränkische Verstärkung für den niederbayerischen Bezirkstagspräsidenten. Dippold gehört dem Vorstand bereits seit 16 Jahren an. "In einer Zeit, in der die Zersiedlung des Landes und der Verlust von Kulturgut voranschreiten, ist eine Institution wie der Landesverein wichtiger denn je. Er legt seine Finger in offene Wunden, und vor allem hilft er durch fachkundigen Rat." Dabei gehe es ihm nicht allein darum, Altes zu bewahren, sondern regionale Kultur lebendig zu halten, so der oberfränkische Bezirksheimatpfleger.

In der Sitzung wurde auch der langjährige Vorstandsvorsitzende Landtagspräsident a. D. Johann Böhm mit einer Laudatio von Dippold verabschiedet. Der rund 7500 Mitglieder starke Landesverein mit Sitz in München widmet sich landesweit Aufgaben wie Baugestaltung, Denkmalpflege, Landschaftspflege, Brauchtum, Sprache und Sprachkultur, Volksschauspiel, Trachten, regionale Geschichtsforschung und Volksmusik. Er unterhält eine Beratungsstelle für Volksmusik in Bad Berneck. Der Verein gibt Veröffentlichungen heraus und ist Veranstalter von Bildungsmaßnahmen. red