Zwei Sanierungsfälle im Stadtgebiet konnten vergangene Woche nicht wie vorgesehen und angekündigt begonnen werden und starten darum erst in dieser Woche, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Am Steingraben und auf dem Wanderweg kurz vor dem Forsthaus Klaushof werde es dadurch zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Am Steingraben auf Höhe der Einmündung zur Friedrich-von-Gärtner-Straße müsse ein eingebrochener Kanal saniert werden. Es werde dort zu Verkehrsbehinderungen kommen, da sich der Kanalschacht direkt im Einmündungsbereich der zwei Straßen befindet und zudem auf der Strecke der Stadtbuslinie liegt. Die Dauer der Bauarbeiten hänge vom Ausmaß des Schadens ab, der aber erst nach der Aufgrabung festgestellt werden kann, die nun diese Woche beginnt.

Der Fußweg, der am Wildgehege unterhalb des Forsthauses Klaushof vorbei und hoch zur Gaststätte im Forsthaus führt, müsse im Bereich der letzten Steigung vor dem Forsthaus komplett saniert werden. Dafür ist eine Vollsperrung dieses Abschnittes für Fußgängerinnen und Fußgänger nötig. Diese Arbeiten beginnen ebenfalls erst jetzt und werden bis in den frühen August hinein andauern, so die Mitteilung der Stadt. red