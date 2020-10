Mit der Corona-Pandemie sind Verschwörungsideologien sehr viel stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt. Die virtuelle Veranstaltung "Zwischen Verschwörung und Mythos" fragt danach, warum Verschwörungstheorien momentan so populär sind und woraus sie sich nähren. Der Referent Harinkge Fugmann beobachtet und erforscht neue religiöse und geistige Strömungen. Er wird in Kurzimpulsen zwei wichtige Themenkomplexen des Verschwörungsglaubens zum Klimawandel und zur Corona-Krise vorstellen. Die Veranstaltung findet virtuell am Dienstag, 13. Oktober, um 19.30 Uhr statt. Anmeldung an das Evangelische Bildungswerk bis 11. Oktober an: ebw@ebw-coburg.de. Foto: CT-Archiv