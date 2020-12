Wie jedes Jahr nutzen die Verkehrsbetriebe den deutschlandweiten Fahrplanwechsel, um ihr Angebot und den Betrieb zu optimieren und ihre Fahrpläne an die Nachfrage der Fahrgäste anzupassen. So auch in Bamberg: Hier müssen sich die Fahrgäste heuer, abgesehen von einigen geringfügigen Anpassungen an den Abfahrtszeiten, auf keine großen Änderungen einstellen, wie die Stadtwerke Bamberg in einem Pressebericht mitteilen.

Hintergrund ist vor allem die Vereinheitlichung der Fahrzeiten auf den verschiedenen Linien. Worauf Fahrgäste jedoch ein Augenmerk haben sollten, sind die Abfahrtspositionen der Busse am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB).

Die Anpassungen im Einzelnen: Auf den Linien 910 und 913 haben die Stadtwerke den Fahrplanwechsel bereits am 14. November vollzogen. Nach Ende der Bauarbeiten in der St.-Getreu-Straße sind die Linien zur "alten" Linienführung im Bereich Michels- und Jakobsberg zurückgekehrt.

Schulbusse

Was die Schulbusse betrifft, so passt der Bamberger Verkehrsbetrieb die Linien 908 und 912 sowie die Linie 909 und 930 an die veränderte Nachfrage an. Die Schulbusfahrt der Linie 908, die mittags bisher über Südwest

nach Stegaurach gefahren ist, endet künftig aufgrund der geringen Nachfrage bereits an der Haltestelle "König-Konrad-Straße". Schüler, die nach Debring wollen, nehmen die Linie 912. Die Schulfahrt der Linie 912, die bisher um 7.08 Uhr an der Haltestelle "Aurachtal-Apotheke" gestartet ist, beginnt künftig um 7.09 Uhr an der Haltestelle "Kreuz am Weiher".

Wer die Haltestelle "Aurachtal Apotheke" nutzt, kann den Bus der Linie 912 um 7.05 Uhr nehmen. Wegen der hohen Nachfrage startet die Verstärkerfahrt ab Maria-Ward-Schulen/P+R Heinrichsdamm Richtung ZOB künftig mittags bereits um 13 Uhr ab der Wendeschleife.

Am ZOB ändern sich mit dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember die Abfahrtspositionen der Stadtbuslinien 902, 904, 907, 911, 914, 915, 916, 917 und 927. Über die neuen Positionen informieren die Stadtwerke vor Ort und auf ihrer Internetseite. Die Fahrpläne aller Linien sind auf www.vgn.de zu finden. Die gedruckte Version ist ab sofort vor dem Haupteingang des Rathauses am ZOB erhältlich. Auskunft gibt außerdem die VGN-App. Hier können sich Fahrgäste die nächstmögliche Verbindung anzeigen lassen, Abweichungen vom Fahrplan einsehen und sich mit einem Klick das passende Ticket besorgen.

Über aktuelle und kurzfristige Abweichungen vom Fahrplan

informieren die Stadtwerke Bamberg auf ihrer Internetseite unter www.stadtwerke-bamberg.de/bus. Hier finden Fahrgäste auch Informationen zu Änderungen, die im Zusammenhang mit den Corona-Regelungen stehen. So entfallen aktuell aufgrund der Schließung der Gastronomie einige Nachtfahrten. red