Auf Antrag der Bürger finden in den folgenden Ebermannstadter Ortsteilen die Versammlungen anlässlich der Wahl eines Ortssprechers statt: Wolkenstein am Dienstag, 10. November, im Sportheim Moggast; Buckenreuth am Mittwoch, 11. November, im Gemeinschaftshaus; Neuses-Poxstall am Dienstag, 17. November, im Feuerwehrhaus; Rüssenbach am Mittwoch, 18. November, im Gasthaus Hack; Windischgaillenreuth am Donnerstag, 19. November, im Gasthaus Wölfel. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Die Bürgermeisterin wird in wenigen Minuten über die Wahl im Allgemeinen vor dem jeweiligen Gebäude informieren. Anschließend haben die Bürger die Möglichkeit, einzeln in einer Wahlkabine zu wählen. Die Bürger werden gebeten, die Hinweise auf einzuhaltende Hygieneregeln vor Ort zu beachten und in jedem Fall einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Sollte es 14 Tage vor der Sitzung Kontakt zu Covid-19-Fällen gegeben haben, kann keine Teilnahme an der Versammlung erfolgen. Der Ausschluss von der Teilnahme gilt auch bei unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen jeder Schwere. red