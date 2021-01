Das Bezirksklinikum Kutzenberg setzte am Montagnachmittag die Polizeiinspektion Lichtenfels über eine vermisste Person in Kenntnis. Dem Patienten, ein 21-Jähriger, wurde der Ausgang gewährt, allerdings kam dieser nach Ablauf der vereinbarten Zeit nicht zurück. Daraufhin suchten Beamte der Polizeiinspektion Lichtenfels nach dem Patienten und entdeckten ihn nach einer mehrstündigen Suche in der Alten Bahnhofstraße in Ebensfeld mit einem einen Meter großen Nikolaus kuschelnd und einem Fahrrad der Marke Winora. Der 21-Jährige konnte die Herkunft des Fahrrades nicht erklären, und das Personal des Bezirksklinikums gab an, dass er beim Verlassen des Areals kein Fahrrad besessen hatte. Wem im Laufe des Montags ein Nikolaus und ein silberfarbenes Fahrrad der Marke Winora entwendet wurde, setzt sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung. pol