Der 29-jährige Alexander Z. wird seit Donnerstagnachmittag, 31. Dezember, vermisst. Die Polizei bittet im Rahmen der Suche um Hinweise aus der Bevölkerung. Z. befand sich bis zum Zeitpunkt seines Verschwindens in einem Krankenhaus in Erlangen. Von dort aus ist er seitdem abgängig. Er befindet sich in einem psychisch labilen Zustand und benötigt dringend Hilfe.

Personenbeschreibung: 174 cm groß, dunkelbraune, leicht gewellte, etwas längere (bis über das Ohr reichende) Haare. Er war bekleidet mit einer dunklen Jogginghose, einem dunklen Pullover beziehungsweise einer dunklen Jacke und Badeschlappen. Er hat eine Verletzung am linken Fuß und trägt vermutlich eine Schiene.

Alexander Z. wohnt in Nürnberg und könnte sich im Nürnberger Raum aufhalten. Es wäre jedoch auch möglich, dass er sich im Kreis Erlangen oder Erlangen-Höchstadt aufhält. Hinweise zum Aufenthaltsort von Alexander Z. nehmen die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt unter der Rufnummer 09131/760-120 sowie jede andere Polizeidienststelle und der Polizeinotruf 110 entgegen. pol