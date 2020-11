Gleich mehrere Meldungen gingen am Dienstag bei der Bad Neustädter Polizei ein, in denen mitgeteilt wurde, dass ein Beamter bzw. Angehöriger der Polizei angerufen und vorgegeben habe, dass in der unmittelbaren Nähe der jeweiligen Wohnung ein Überfall bzw. Raubmord stattgefunden habe, berichtet die echte Polizei. In diesem Zusammenhang fragte der Anrufer auch nach, ob sich Schmuck und Wertsachen im Hause befinden. Nachdem die Angerufenen dies verneinten, beendeten die Anrufer das Gespräch sofort. Es wird darauf hingewiesen, dass die Polizei sich nie telefonisch nach Vorhandensein von Wertsachen und Ähnlichem erkundigt. In einem weiteren Fall wurde am Dienstag ein 72-jähriger Mann angerufen. In dem Telefongespräch wurde ihm mitgeteilt, dass er in einem Preisausschreiben 40 000 Euro gewonnen haben soll. Für die Übergabe des Geldes hätte er 1000 Euro in Telefonkarten bereitstellen sollen. Der Angerufene beendete das Gespräch sofort. pol