Verlegenheitsaufnahme wird das Bild des Monats Juli

Bei der Auswahl zum Bild des Monats August des Lichtenfelser Foto Clubs hatte die "Brücke bei Hausen", fotografiert von Siegfried Mischke, die Nase vorn. Eigentlich hatte er auf der Brücke ein Foto in der Blauen Stunde vorgesehen, was sich am Aufnahmetag jedoch nicht verwirklichen ließ. Um nicht ganz ohne Foto heimzugehen, wurde die Kamera bei Dunkelheit auf dem Stativ nochmals ausgerichtet und der Lichtschein der Stadt Bad Staffelstein im Hintergrund mit einbezogen. Durch Änderung des Weißabgleichs bekam das Bild seinen orangeroten Farbton. Die Reduzierung des Kontrastes sowie leichte Aufhellung von Licht und Schatten waren die abschließenden Korrekturen der Originalaufnahme. Foto: Siggi Mischke