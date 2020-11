Hans Walz war für 15 Jahre ein verlässlicher "Wächter" der Pfarrkirche St. Wolfgang in Stockheim. Früh um 7 Uhr und abends um 19 Uhr schloss er die Kirchentür auf bzw. zu und kontrollierte das Gotteshaus. Er kümmerte sich darum, dass keine Kerzen mehr brannten und sich sonst auch alles andere in Ordnung befand. Aus gesundheitlichen Gründen gibt er nun die Kirchenschlüssel zurück. Nach 15 Jahren verliert die Pfarrei St. Wolfgang in Stockheim einen verlässlichen Hüter der Pfarrkirche. Kirchenpflegerin Elvira Ludwig bedankte sich herzlich bei Hans Walz. red