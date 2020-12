Es gibt den Brauch, den Weihnachtsbaum verkehrt herum aufzuhängen. Woher kommt die Tradition? Das verrät Hannes Betz vom Künstlertreff in Westheim.

Der Weihnachtsbaum ist das Symbol der Weihnachtszeit. Am Weihnachtsabend versammelt sich die Familie um ihn, singt Lieder, packt Geschenke aus und betrachtet den prachtvoll geschmückten Tannenbaum.

Dabei gibt es ihn noch gar nicht so lange: Erst vor etwa 450 Jahren zog er in die Wohnzimmer ein. Zu jener Zeit stand er jedoch nicht wie heute in einem Weihnachtsbaumständer, sondern wurde verkehrt herum an der Decke befestigt. Für die meisten Familien mag diese Tradition heute ungewöhnlich erscheinen, es gibt aber noch immer Haushalte, in denen an diesem Brauch festgehalten wird.

Tatsächlich hat die hängende Befestigung auch Vorteile: Der Weihnachtsbaum spart auf diese Weise viel Platz und kann nicht so einfach umgestoßen werden. Aufgehängt ist ein solcher Weihnachtsbaum im Kunsthandwerkerhof Westheim (von außen durchs Fenster zu sehen). red