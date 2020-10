Am heutigen Montag findet um 19 Uhr aufgrund der Corona-Pandemie im Pfarrheim Langensendelbach eine Sitzung des Gemeinderates statt. Im öffentlichen Teil der Sitzung werden unter anderen diverse Bauanträge besprochen. Unter anderen geht es um die Bauleitplanung in der Gemeinde Langensendelbach , dem "Solarpark Bräuningshof" und "Solarpark Langensendelbach" . Auch ein Antrag des Sportvereins Langensendelbach und des Schützenvereins Bavaria Langensendelbach auf Überbauung des Kellers der Schießanlage mit einem Mehrzweckraum für die Nutzung aller Vereine und Gruppen der Gemeinde Langensendelbach steht auf der Agenda. Ebenso spricht das Gremium über das Thema Verkehrssicherheit und über einen Antrag der Freien Wähler Bürgergemeinschaft Langensendelbach-Bräuningshof auf einen sicheren Schulweg für Kinder im Bereich des Baugebietes "Am Leschbach" und "Am Leschbach II". red