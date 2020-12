Ein großer Karton mit Porzellan hat gerade den Besitzer gewechselt. Ein älterer Mann mit einem Rollator freut sich über seine neue Errungenschaft aus dem Ladentreff der Diakonie Kulmbach in der Goethestraße und möchte den Karton gerade mühsam auf seine Gehhilfe laden. "Warten Sie, ich fahre Ihnen das nach Ladenschluss vorbei", bietet Bärbel Laufer an.

Die Ehrenamtliche kennt viele ihrer Kunden seit Langem und bietet das bei Bedarf im Kulmbacher Stadtgebiet gern an. Doch bevor die Haushaltsgegenstände, Kleinmöbel und Spielsachen über den Ladentisch wandern, hat das Team aus einer Angestellten und vielen ehrenamtlichen Kräften viele Stunden Arbeit für die Warenannahme, Sortierung, Reinigung und Dekoration investiert.

"Die gespendeten Artikel sind meistens sehr gut verwendbar", erklärt Bärbel Laufer, die diese gerne optisch ansprechend in die Regale sortiert. Sie hat ein Auge für Verzierungen, denn man kann sie getrost selbst als Künstlerin bezeichnen: Ihre selbst gestalteten Adventskränze und -gestecke werden auch im Ladentreff verkauft. Dabei hat sie erst spät zu diesem Handwerk gefunden: Viele Jahre lang arbeitete sie einst in einem Büro, später hatte sie sich mit einem kleinen Laden selbstständig gemacht.

Mit 75 Jahren könnte sich die Rentnerin eigentlich gemütlich zurücklehnen, doch das befriedigt sie nicht. Auf die Frage, wie lange sie schon im Ladentreff arbeitet, antwortet sie nur: "Ach, das weiß ich gar nicht mehr genau. Sieben oder acht Jahre vielleicht."

Kontakt durch Mundpropaganda

Durch eine Bekannte, die hier auch ehrenamtlich tätig war, habe sie von dem Dienst überhaupt erst erfahren. Mittlerweile ist sie es, die die Kunden kennt. Eine ältere Frau begrüßt sie herzlich und erkundigt sich nach dem Heilungsprozess ihres Fußes. Die Frau sucht sich gerade die letzten Stücke für ihre Weihnachtsdekoration aus.

Man merkt Bärbel Laufer an, dass sie gern mit Menschen zusammen ist. Vor ihrer momentanen Tätigkeit hatte sie regelmäßig in einem Seniorenwohnheim mit den Menschen dort Weihnachts- oder Ostergestecke gestaltet und mit ihnen Gesellschaftsspiele gespielt.

Auch jetzt hat sie Freude an den freundlichen und verbindlichen Gesprächen während ihrer Arbeitszeit. "Man trifft hier immer Bekannte und tauscht sich aus. Es entstehen kleine Freundschaften hier." Und das macht den Kern des Ladentreffs aus. Das wissen die Kunden zu schätzen: Sind es sonst meist ältere Frauen und Männer, so kommen gerade in den letzten Monaten viele Jüngere in die Goethestraße, um etwa ihre erste eigene Wohnung mit Haushaltsgegenständen oder Kleinmöbeln oder auch ein ganzes Café einzurichten.

Der ein oder andere Sammler freut sich hier über ein seltenes Stück Porzellan, das er lange gesucht hatte.

Ehrenamt in jedem Alter

Die Corona-Krise prägt derzeit auch den Ladentreff: Nach einer vorübergehenden Schließung im Herbst hat er nun zu folgenden Zeiten geöffnet: Montag und Donnerstag von 10 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 16.30 Uhr. Es gelten eine Höchstkundenzahl im Verkaufsraum, Masken- und Abstandspflicht und die Bitte um Handhygiene.

Ehrenamtliche werden weiter gesucht: "Sie sollten zuverlässig sein und Spaß am Umgang mit Menschen haben", nennt Bärbel Laufer die Voraussetzungen. Die Fölschnitzerin sowie die betreibenden Diakonie Kulmbach, die Evangelisch-Lutherische Gesamtkirchengemeinde Kulmbach und die Petri-Kirchengemeinde freuen sich auf neue Gesichter - auch junge und auch männliche. "Dann bekommt unser Herr im Team Verstärkung."

Weitere Auskünfte erteilt Pia Schmidt (KASA Kirchliche Allgemeine Sozialarbeit) unter Telefon 09221/60577-73. red