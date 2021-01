Nach Landrat Klaus Peter Söllner ("Mehrfach Hilfe angeboten"; BR vom Samstag) hat nun auch Michael Rieker vom Betriebsrat des Automobilzulieferers Novem Äußerungen von Kreisrat Oswald Greim ("Die Linke") kritisiert. Greim hatte im Hinblick auf die bevorstehende Werkschließung in Grafendobrach festgestellt, dass "anscheinend nichts gelaufen ist von Seiten der politisch Verantwortlichen in Stadt, Landkreis, Land und Bund ". Er bedauere dies sehr. Zumindest öffentlich habe er "keinen Einsatz, Einflussnahme oder Solidarität für die Belegschaft wahrgenommen".

"In regem Austausch"

"Das können wir so nicht stehen lassen", schreibt nun Michael Rieker. "Als Betriebsrat von Novem Kulmbach stehen wir von der ersten Stunde an mit Herrn OB Ingo Lehmann und Herrn Landrat Klaus Peter Söllner sowie Herrn Klemens Angermann (Wirtschaftsreferent im Landratsamt Kulmbach) in regem Austausch über die angespannte Lage bei uns im Werk."

Genauso stehe der Betriebsrat mit der bayerischen Staatsregierung und dem Wirtschaftsministerium in Kontakt. "Desweiteren hatten wir vollste Unterstützung der IG Metall in Vertretung durch den ersten Bevollmächtigten Volker Seidel, der uns auch bei den Verhandlungen erfolgreich unterstützte und uns in der Vergangenheit in schwierigen Situationen immer zur Seite stand", so Rieker und weiter: "Für die aktive Unterstützung und Hilfe möchten wir uns auch auf diesem Wege, bei allen nochmals recht herzlich bedanken."

Um sich an die Öffentlichkeit wenden zu können sollte man sich erst um Daten und Fakten bemühen, so der Novem-Betriebsrat. Greim hätte sich Informationen bei ihm oder bei den oben genannten Herren besorgen sollen, bevor er diese in einem Zeitungsartikel kritisiert. Somit pflichte man Landrat Söllner bei, "dass dieses Verhalten auch von unserer Seite als unseriös gewertet wird".

Der Betriebsrat habe sich nichts vorzuwerfen, "da wir alle uns zur Verfügung stehenden Mittel und Hebel in Bewegung gesetzt haben und uns um den Fortbestand des Werkes hier in Grafendobrach eingesetzt haben". Es ist natürlich immer leichter, dass Vergangene zu kritisieren als Entscheidungen für die Zukunft zu treffen.

Greim: Diskussionswürdig

Unterdessen hat sich auch Oswald Greim noch einmal zu Wort gemeldet und betont, dass er sich schlecht informiert fühle. "Es freut mich, jetzt zu erfahren, dass die Stadt Kulmbach und auch der Landkreis nicht nur der Geschäftsleitung, sondern auch dem Betriebsrat und der Gewerkschaft IG Metall ihre Hilfe bei der Schließung von Novem angeboten haben", schreibt der Linken-Kreisrat in seiner Stellungnahme.

Welche Möglichkeiten hier Stadt und Landkreis hätten, um insbesondere die Interessen der Belegschaft mit zu vertreten, sei "sicher diskussionswürdig". Die Unterstützung oder Nichtunterstützung des Automobilzulieferers bei der Vermarktung des Betriebsgeländes könnte dabei eine Rolle spielen.

"Ich sehe mich als Kreisrat und nicht als Geheimrat, der verpflichtet ist, nicht veröffentlichte und nicht den Kreisräten oder den im Kreistag vertretenen politischen Parteien, in gleicher Weise zugegangenen Informationen abzufragen", kritisiert Greim.

Er könne sich nicht daran erinnern, dass in einem Ausschuss des Kreisrates darüber informiert worden sei - "und ich war bei allen Ausschusssitzungen als Gast anwesend".

In der letzten Kreisausschuss-Sitzung am 14. Dezember habe obendrein die Entwicklung des Arbeitsmarkts in Kulmbach auf der Tagesordnung gestanden. Zudem gebe es sowohl in der öffentlichen als auch in der nichtöffentlichen Sitzung des Kreistags und seiner Ausschüsse immer den Tagesordnungspunkt "Bekanntgaben", in dem über solche Aktivitäten informiert werden könnte und sollte, schließt Greim. red