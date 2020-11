In den Fokus einer Streife der Lichtenfelser Polizei geriet am Freitag gegen 12.15 Uhr ein silberfarbener Mercedes der A-Klasse. Die Beamten wussten, dass die Verwaltungsbehörde der 65-jährigen Frau am Steuer den Führerschein vor längerer Zeit entzogen hatte und sie auch nicht in der Lage ist, ein Fahrzeug zu führen. Als die Frau bemerkte, dass die Polizisten sie anhalten wollten, fuhr sie unter Missachtung sämtlicher Verkehrsregeln auf der Bamberger Straße stadtauswärts. Dabei nahm sie keine Rücksicht auf entgegenkommende Fahrzeuge. Der Gegenverkehr musste immer wieder abbremsen, um nicht gefährdet zu werden. In Reundorf konnte die 65-Jährige schließlich angehalten werden. Bei der Kontrolle leistete sie noch Widerstand gegen die Maßnahmen der Polizei. Sie wurde vorläufig festgenommen und gefesselt zur Dienststelle gebracht. Die Beamten beschlagnahmten zudem den Autoschlüssel. Verkehrsteilnehmer, die am Freitag in der Bamberger Straße unterwegs waren und durch die Fahrweise der Dame in Gefahr kamen, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lichtenfels zu melden. pol