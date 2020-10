Der Sound von Hip Hop lässt seinen Bass am Grünen Markt krachen. Gut 50 Menschen, viele von ihnen sogenannte People of Colour, also Personen, die keine weiße Hautfarbe haben, stehen am Wochenende am Gabelmann und hören den Redebeiträgen zu: "Es geht nicht darum, dass wir einzelne verfaulte Äpfel haben, sondern einen kranken Baum", zieht die Aktivistin Lea - selbst Teil der Black Community - den Vergleich zur gesellschaftlichen Lage in der Bundesrepublik. Sie spricht über die deutsche Kolonialgeschichte und wie Rassismus als Rechtfertigung der Bevormundung in den Kolonien genutzt wurde. Wenn man in der Geschichte zurückgehe, reiche es nicht, sich mit der NS-Vergangenheit auseinanderzusetzen: "Kant hat die Theorie unterschiedlicher Menschenrassen gestützt und wird trotzdem immer noch gefeiert", kritisiert Lea.

Bereits im Mai waren ganze 500 Menschen auf dem Maxplatz zusammengekommen, um gegen strukturellen Rassismus und Polizeigewalt zu demonstrieren - Höhepunkt der Black-Lives-Matter-Bewegung, nachdem der schwarze US-Amerikaner Georg Floyd durch eine rassistische Polizeikontrolle ums Leben gekommen war. Erneut bringen die Schicksale von Rhyanna Taylor und Jacob Blake Menschen mit ihrer Wut und Trauer auf die Straßen. Lea sprach damals bereits auf der Kundgebung und hält auch jetzt fest: "Black Lives Matter ist nicht nur Thema der USA."

Auch ihre Mitstreiterin Marcia ist überzeugt: "Wir haben noch zu wenig erreicht, um das Thema liegen zu lassen." Deutschland habe ein gewaltiges Rassismusproblem. Schwarze Menschen würden oft einfach objektiviert. Der Fall von Oury Jalloh, der im Gewahrsam der deutschen Polizei starb, ist noch immer nicht aufgeklärt.

Doch wie kann man die angespannte Lage in den Griff bekommen? "Wir fordern auf Landes- und auch auf kommunaler Ebene unabhängige Antidiskriminierungsstellen, wo Betroffene Rat finden und sich Gehör verschaffen können", erklärt Mitra Sharifi von der bayrischen Organisation Agaby. Es gehe schließlich auch darum, strukturelle Diskriminierung, welche von staatlichen Stellen ausgehe und Menschen anderer Hautfarbe treffe, abzustellen.

An die Adresse der Polizei gerichtet meint Sharifi: "Ich kenne viele Menschen mit Migrationsgeschichte, welche von Polizeibeamten schlecht behandelt wurden." Dies sei nicht als allgemeine Anklage gegen die Polizei zu verstehen, aber eine Studie zu Racial Profiling, also unerlaubten Polizeikontrollen auf Basis der Hautfarbe, wäre notwendig.

Um diese Erfahrungen von Rassismus und andere Formen von Diskriminierungen zu sammeln, haben die Aktiven die Plattform "Share your story" gegründet, wo Menschen über Instagram ihre Geschichten teilen können. Lea, die Soziale Arbeit studiert und schon in ihrer Jugendzeit über das Thema Antirassismus den Zugang zur Politik gefunden hat, wollte aber noch mehr erreichen.

Eine Ermutigung dafür war ein Gespräch mit Bambergs Zweitem Bürgermeister Jonas Glüsenkamp (Grünes Bamberg). Dieser hatte bereits im Anschluss an die Kundgebung im Juni Vertreter der Gruppen "Aufstehen gegen Rassismus", der Bamberger Mahnwache Asyl, dem Migrations- und Integrationsbeirat der Stadt sowie "Share your Story" zum Gespräch eingeladen.

Raum in Aussicht gestellt

Bürgermeister und Engagierte sind sich einig: Es war ein guter Austausch. "Wir bekommen einen Raum für unsere Treffen in Aussicht gestellt", meint Lea und freut sich. Allerdings kommt wegen der Corona-Pandemie eine weitere finanzielle Unterstützung durch die Stadt momentan nicht in Frage. "Der Raum wird noch in diesem Jahr zu Verfügung stehen und es laufen schon die Überlegungen für einen Antisemitismus- und Antirassismusbeauftragten", verspricht Bürgermeister Glüsenkamp. Mit dem Beauftragten könne eine ehrenamtliche Ombudsstelle eingerichtet werden.

Die Engagierten und der Bürgermeister haben sich außerdem für weitere Austauschformate stark gemacht: Ein Gespräch mit dem städtischen Polizeipräsidenten soll genauso folgen wie auch eine Vernetzung mit den Schülervertretungen der "Schulen ohne Rassismus - Schulen mit Courage" in der Stadt. "Wir wollen öffentliche Debatten erzeugen und fragen: Wo taucht Rassismus auf?", meint Glüsenkamp.

Auf Leas To-Do-Liste stehen aber noch weitere Projekte: "Für uns wären Workshops zu latentem Rassismus für städtische Angestellte oder Immobilienbesitzer wichtig, die dann auch von People of Colour geleitet werden." Zudem wollen die Aktivisten in Kontakt mit dem Ankerzentrum treten und einen Austausch auf Augenhöhe erreichen. Das nächste Gespräch mit dem Bürgermeister ist schon angedacht. Und es wird auch nicht die letzte öffentliche Kundgebung gewesen sein, betont Lea.