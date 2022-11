Innenstaatssekretär Sandro Kirchner händigte Verdienstkreuze am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland an Marion Friedl, Dieter Geis (Würzburg) und Rudolf Hepf (Veitshöchheim) aus, teilt das Bayerische Staatsministerium in einer Pressemitteilung mit.

Marion Friedl aus Fuchsstadt setzt sich seit über 35 Jahren in vielfältiger Weise für den Tierschutz ein. 1986 gründete sie die erste Tierschutz-Jugendgruppe Bayerns. Damit schuf sie einen wichtigen Meilenstein zum Aufbau der Tierschutz-Jugendarbeit im Freistaat. 1988 wurde sie als Verantwortliche der Bayerischen Tierschutzjugend ins Präsidium des Deutschen Tierschutzbundes - Landesverband Bayern gewählt.

Marion Friedl hat unzählige Seminare, Weiterbildungen, Jugendleiterschulungen, Tierschutz-Jugendfreizeiten, Workshops und Landesjugendtreffen organisiert. Von 2011 bis 2019 hatte sie zudem das Amt der Vizepräsidentin des Deutschen Tierschutzbundes in Bayern inne und ist dort seit 2019 als Beirätin Mitglied im Präsidium.

Als Beauftragte für Unterfranken unterstützt sie den Landesverband Bayern bei der Organisation von Veranstaltungen, beispielsweise bei Regionaltreffen oder Mitgliederversammlungen. Von 1988 bis 2009 war Marion Friedl Jugendvertretung für Bayern in der Deutschen Tierschutzjugend und danach bis 2016 Mitglied im Gremium des Jugendländerrates des Deutschen Tierschutzbundes. Der Verein ist Europas größte Tier- und Naturschutz-Dachorganisation und vertritt die Interessen von 800.000 organisierten Tierschützern. Auch die tägliche und praktische Tierschutzarbeit hat einen hohen Stellenwert im Wirken Friedls. Für ihre engagierte Arbeit erhielt sie eine Vielzahl von Auszeichnungen, das Wohl der Tiere bleibt oberste Priorität ihres Handelns. red