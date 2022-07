Die in Bad Kissingen geborene Verlegerin Antje Kunstmann ist mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden. Sie habe, zusammen mit Verleger Franz Greno, der ebenfalls diese Auszeichnung erhielt, "die wichtige Rolle der unabhängigen Verlage für die Buchkultur deutlich gemacht", sagte Kunstminister Markus Blume in der Laudatio.

"Mit Ihrem herausragenden Engagement für die deutsche und internationale Literatur sowie für Frauenrechte und weitere gesellschaftspolitische Themen haben Sie sich bleibende Verdienste erworben. Sie erahnen genau, was die Leserinnen und Leser wollen, und gleichzeitig prägen Sie den Publikumsgeschmack, statt ihm hinterherzulaufen", sagte Blume weiter.

Für die Gleichstellung der Frau

Seit vielen Jahrzehnten nimmt Antje Kunstmann eine herausragende Position im deutschen Verlagswesen ein und gehört zu den erfolgreichsten Verlegerinnen Deutschlands, heißt es in einer Pressemeldung aus dem Kultusministerium. Sie ist seit Beginn ihrer Karriere im deutschen Verlagswesen Vorreiterin und Vorbild für die Gleichstellung der Frau. Ihr hoher Bekanntheitsgrad sorgt für eine dauerhafte Präsenz feministischer Themen und Diskussionen in der Gesellschaft. Im Jahr 2006 war sie Deutschlands "Verlegerin des Jahres".

Nach ihrem Studium der Pädagogik, Philosophie und Soziologie in München und einer Tätigkeit als Lektorin im Werner Raith Verlag gründete Kunstmann 1976 mit Peter Weismann den Weismann Verlag-Frauenbuchverlag. Das Motto: "Bücher für Mehrheiten, die wie Minderheiten behandelt werden." Das Ziel: gesellschaftskritische und vor allem feministische Literatur herauszugeben.

Als Weismann den Verlag 1984 verließ, führte sie diesen fort und benannte ihn 1990 in Verlag Antje Kunstmann GmbH um. In der Folge gab Kunstmann dem Verlag ein unverkennbares Profil mit einem literarisch anspruchsvollen Programm, aber auch mit humoristischen Publikationen und aktuellen Sachbüchern. Antje Kunstmann führt den Verlag bis heute so erfolgreich, dass dieser stets unabhängig blieb und sich neben großen Medienkonzernen behaupten konnte.

Kunstmann verlegt Autorinnen und Autoren wie Axel Hacke, Roberto Bolaño, Kristof Magnusson, Louise Welsh oder Noam Chomsky. Dazu gehören Protokolle des NSU-Prozesses ebenso wie die besten Cover des Satire-Magazins "Titanic", die Karrieregeheimnisse von Philipp Lahm genauso wie beliebte Kartoffelrezepte. Zudem trägt Kunstmann aktuellen Entwicklungen auf dem Buchmarkt Rechnung. In den letzten Jahren erweiterte sie das Verlagsprogramm mit Hörbüchern, Kinderbüchern und illustrierten Publikationen.

Schließlich engagierte sich Kunstmann auch für ihren Berufsstand und übernahm von 1991 bis 2012 Ehrenämter im "Börsenverein des Deutschen Buchhandels". red