2,10 statt 1,45 Euro müssen die Einwohner im Gebiet der Rhön-Maintal-Gruppe (RMG) künftig für einen Kubikmeter Wasser zahlen, die Grundgebühr bleibt bei 7,50 Euro. Dieser Preis soll für die kommenden vier Jahre gelten. Wie Vorsitzender Reinhold Stahl auf der Verbandsversammlung erläuterte, wurde dieser Preis vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband kalkuliert.

Den Anstieg begründet die RMG in erster Linie mit dem großen Investitionsvolumen von rund 34 Millionen Euro und den allgemeinen Preissteigerungen. Allein zwölf Millionen Euro fließen in die Verbesserungen und in den Ausbau von Ortsnetzen, der neue Hochbehälter bei Kützberg soll 6,4 Millionen Euro kosten und die Betriebsstelle in Waldberg (Neubau) steht mit 1,2 Millionen Euro in den Büchern. Die Versammlung legte auch die neuen Preise für Großkunden fest und änderte die Satzung für das Verleihen von Standrohren.

Natürlich, das erläuterte Stahl, sei diese Berechnung mit einigen Fragezeichen versehen. Dazu zählen die lange Laufzeit, die Inflation, die gestiegenen Energie- und Materialpreise und das veränderte Verhalten der Verbraucherinnen und Verbraucher.

Erhöhung ist wohl nicht das Ende

Im Sommer 2022 wären viele Gärten nicht gegossen worden, das Braun der vertrockneten Grashalme setzte sich durch, so Betriebsleiter Alfred Eusemann. Beim letzten vergleichbaren Hitzesommer wurden die Rasenflächen grün gehalten, die Tagesspitzen im Verbrauch lagen in etwa beim Doppelten diesen Jahres. In der außerordentlichen Sitzung schloss Stahl nicht aus, dass man - wegen der relativ langen Laufzeit von vier Jahren - nochmals an der Preisschraube drehen muss.

Mit zwei leistungsstarken Aggregaten erhöht die RMG die Betriebssicherheit ihrer Werke auch bei einem möglichen Stromausfall. Die teuren Dieselaggregate wurden zur Hälfte bezuschusst.

Stellvertreter aus Bad Bocklet

Manuel Kneuer wurde ohne Gegenstimme zum neuen Mitglied in den Verbandsausschuss bestellt. Er ersetzt den ehemaligen Grettstädter Bürgermeister Ewald Vögler. Mit Christian Keller vervollständigt ein neuer Stellvertreter das Gremium. Der Kreis Bad Kissingen stellt mit Andreas Sandwall (Bad Bocklet) den Stellvertreter von Verbandschef Reinhold Stahl (Poppenhausen).