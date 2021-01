Seit der Firmengründung in den 1960er Jahren kann Auto Dresel in Adelsdorf auf eine lange und erfolgreiche Geschichte zurückblicken. Was 1965 mit einer kleinen Werkstatt mit Tankstelle in der Höchstadter Straße in Adelsdorf begann, ist heute ein etabliertes Autohaus in der Region. Auto Dresel ist Mazda-Partner der ersten Stunde in Deutschland und feierte im gerade zu Ende gegangenen Jahr 40. Mazda-Jubiläum, heißt es in einer Pressemitteilung des Adelsdorfer Unternehmens.

1965 eröffnete Dieter Dresel in seinem Heimatort Adelsdorf eine Werkstatt mit Tankstelle. Im Laufe der Jahre wuchs das Unternehmen stetig. 1980 übernahm der Sohn Ludwig Dresel die Geschäftsführung und wurde im gleichen Jahr Vertragshändler für den in Deutschland immer beliebter werdenden japanischen Autokonzern Mazda.

Im Jahr 2004 vergrößerte sich das Unternehmen und verlegte seinen Betrieb aus dem Adelsdorfer Zentrum an die Hochstraße in das Gewerbegebiet an der B 470.

Ende 2016 ist mit Norbert Dresel die dritte Generation ins Familienunternehmen eingestiegen, um zusammen mit den Eltern den Familienbetrieb weiterzuführen.

Geschäftsführer Ludwig Dresel ist stolz auf die Unternehmens-Geschichte: "Aus einer kleinen Werkstatt ist in sechs Jahrzehnten eines der größten regionalen Mazda-Autohäuser mit 15 Mitarbeitern und zwei Auszubildenden geworden." red