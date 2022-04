Eine Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbands Abwasserbeseitigung Rotmaintal findet morgen um 18 Uhr in der Turnhalle (Zugang über die Straße Am Wald) statt. Die örtliche Prüfung der Jahresrechnungen 2019 und 2020, die Bekanntgabe des Jahresrechnungsergebnisses des Haushaltsjahres 2021 sowie die Verabschiedung des Haushalts 2022 sind die Hauptthemen. Daneben geht es noch um die Kosten der Straßenentwässerung und die Nachrüstung einer Wasserstandsmessanlage in den Entlastungsbauwerken. Zudem erstattet der Gewässerschutzbeauftragte seinen Bericht, und auch das Ergebnis der Kanalbefahrung wird vorgestellt. red