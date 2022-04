Rund 90 Vertreter aus 48 bayerischen Heilbädern und Kurorten kommen am Montag, 4. April zur diesjährigen Frühjahrstagung des Bayerischen Heilbäder-Verbandes ins Staatsbad Bad Brückenau. Auf dem Programm der zweitägigen Veranstaltung stehen am Montag die Themen Klimawandel, der Gesundheitsurlaub für Allergiker und die Vorstellung der Trinkkur mit dem Georgi-Sprudel. Die Festrede hält die Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende von Health Care Bayern e.V., Emmi Zeulner. Sie ist Mitglied im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages, heißt es in einer Pressemitteilung des Verbands.

"Wir sind froh, endlich wieder einmal eine Präsenz-Tagung durchführen zu können, und freuen uns sehr auf die Tagung in Bad Brückenau", erklärt der Vorsitzende des Bayerischen Heilbäder-Verbandes und Landrat Peter Berek. "Es ist an der Zeit, unsere vielversprechenden Projekte weiterzuentwickeln. Prävention ist in Zeiten einer Pandemie wichtiger denn je, und gerade hier haben unsere Heilbäder und Kurorte mit ihren einzigartigen ortsgebundenen Heilmitteln und ihrer medizinisch-therapeutischen Kompetenz ihre Stärken."

In der nichtöffentlichen Mitgliederversammlung am Dienstag zieht der Verband eine Zwischenbilanz seines Projektes "Wald und Gesundheit" und seiner Digital-Projekte. Beide werden weiterentwickelt und sollen das Profil der Heilbäder und Kurorte weiter schärfen.

Es drohen Nachzahlungen

Die Lockdowns und eine langanhaltende 2G-plus-Besucherregelung in den Bädern und Thermen haben die Heilbäder und Kurorte vor gravierende wirtschaftliche Probleme gestellt. Dazu kommen nun steigende Energiekosten sowie drohende Nachzahlungen in der Umsatzsteuer. So hatte der Bundesfinanzhof im Jahr 2017 entschieden, dass Kurortgemeinden für Investitionen in Einrichtungen, die nicht nur für Kurgäste, sondern öffentlich zugänglich sind, entgegen bisheriger Auffassung keinen Vorsteuerabzug vornehmen dürfen. 2021 setzte das Bundesfinanzministerium das Urteil um. Nun drohen den Heilbädern und Kurorten millionenschwere Nachzahlungen. Auch damit wird sich die nicht-öffentliche Mitgliederversammlung befassen. red