Verantwortungsvoller Umgang mit Wasser

"Deutschland leidet vielerorts unter anhaltender Hitze und Trockenheit. Selbst ein heißer Sommer wie aktuell kann aber die RMG-Versorgungssicherheit gegenwärtig nicht gefährden", heißt es in einer Presseinformation der Rhön-Maintal-Gruppe (RMG). Diese ist im Landkreis Bad Kissingen zuständig für einige Stadtteile Bad Kissingens, für den Markt Bad Bocklet, einige Ortsteile von Burkardroth, Windheim (Münnerstadt) und die Gemeinde Oerlenbach.

Wenn die Versorgung gesichert ist, heißt das dann: Hahn auf, Wasser marsch?, wird in der Pressemeldung gefragt. So einfach sei es nicht, denn: Das Wasser werde in sieben Wassergewinnungsanlagen, die über das RMG-Versorgungsgebiet verteilt sind, mit 44 Tiefbrunnen in einem teilweise aufwendigen Verfahren gewonnen und in 29 Hochbehältern vorgehalten. Die Qualität werde regelmäßig strengstens durch unabhängige Labore überprüft.

Die RMG empfiehlt, sparsam mit der Ressource Wasser umzugehen. Grund seien die Folgen des Klimawandels, der für Wasserversorger eine Herausforderung darstellt. Deshalb ist die RMG eine Kooperation mit den Stadtwerken Schweinfurt eingegangen. Somit verfügt die RMG mit Beginn des nächsten Jahres durch den Wasserlieferungsvertrag über ein weiteres Standbein zur dauerhaften Erhöhung der Versorgungssicherheit.

Wichtigen Beitrag leisten

Aber auch jeder Einzelne der mehr als 100 000 Kunden kann durch einen überlegten Wassergebrauch einen wichtigen Beitrag leisten: Insbesondere in den sommerlichen oftmals lang anhaltenden Hitzeperioden mit Trockenheit wird deutlich mehr Wasser verbraucht. So manch regional begrenzter kurzer Gewitterschauer führt zu keiner nachhaltigen Änderung der Trinkwassersituation.

Der Zweckverband RMG ist in der Region "Fränkische Trockenplatte" angesiedelt und hält es bei anhaltender und steigender Wassernachfrage für angebracht, die Verbraucher auf einen achtsamen Umgang mit Wasser aufmerksam zu machen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Für die Bewässerung im Garten sei zum Beispiel keine Trinkwasserqualität nötig: Dachablaufwasser zu sammeln und zum Bewässern zu nutzen, trägt dazu bei, das Wasser in der Region zu halten und den Wasserkreislauf kleinräumiger zu schließen. Jeder solle abwägen, trotz der heißen Tage grundsätzlich ein Verzicht auf Rasenbewässerung in Betracht zu ziehen. red