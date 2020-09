Die Egloffsteiner Tourist-Info bietet folgende Veranstaltungen an: "Wasserkraftnutzung früher und heute" - Führung durch das kleine Mühlenmuseum bei Pension "Mühle", Dienstag, 15. September, 10 Uhr; Geführte E-Bike-Tour durch die Fränkische Schweiz mit Kulturführerin Doris Philippi, Donnerstag, 17. September, 10 bis 12.30 Uhr, Treffpunkt an der Pension "Mühle" in Egloffstein, Beitrag: acht Euro mit eigenem E-Bike, 22 Euro mit E-Bike-Ausleihe; "Eintauchen in die Unterwelt" - Felsenkellerführung, Samstag, 19. September, 10 Uhr, Treffpunkt am Felsenkeller unterhalb des Raiffeisenbank-Parkplatzes.

Die Anmeldungen für jede Veranstaltung erfolgen unter der Telefonnummer 09197/1544.

Außerdem findet am Sonntag, 20. September, ab 11 Uhr eine Burgführung mit dem Burgherrn statt. Treffpunkt ist im Burghof vor der Kirche (Anmeldung unter der Telefonnummer 09197/8780). red