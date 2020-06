Veranstaltungen der Arnika-Akademie

Bei einem Rundgang durch die Teuschnitz-Aue erkundet man Bärwurzwiesen, den Lebensraum des vom Aussterben bedrohten Braunkehlchens und weiterer seltener Bewohner. Treffpunkt dazu ist am Freitag, 26. Juni, 17.30 Uhr am Wanderparkplatz Teuschnitz-Aue am alten Sportplatz. Anmeldeschluss ist am Donnerstag, 25. Juni, unter Telefon 09266/8252 oder per E-Mail: info@oekologische-bildungsstaette.de. Außerdem kann man malen mit selbst hergestellten Pflanzenfarben. Freude an der Betrachtung von Formen und Farben der Natur und am kreativen Umwandlungs-und Schaffensprozess stehen bei diesem Workshop im Vordergrund. Mit bewährten Übungen, verschiedenen auch experimentellen Zeichentechniken und durch Fotoskizzen werden die bildnerischen Möglichkeiten und Fähigkeiten zur Wahrnehmung vertieft. Pflanzenbetrachtung findet auch am Freitag, 3. Juli, von 17 bis 19 Uhr im Garten der Arnika-Akademie statt. Farbherstellung ist am Samstag, 4. Juli, 10 bis 18 Uhr in Kronach im Stadtatelier. "Malen" findet am Sonntag, 5. Juli, ab 10 Uhr in den Räumen der Arnika-Akademie statt. Anmeldung im Rathaus Teuschnitz, unter Telefon 09268/97214 oder per E-Mail an: anna.knauer@vgem-teuschnitz.de.Anmeldeschluss ist am Montag, 29. Juni. Falls vorhanden, Aquarell- und Zeichenblöcke, Bleistifte mit unterschiedlichen Härtegraden, eine Leinwand, kleine Glasgefäße und Pinsel mitbringen. red