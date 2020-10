Bad Kissingen 21.10.2020

Verabschiedung der Gemeindereferentin

Eine Verabschiedung von Gemeindereferentin Ursula Summa und die Einführung von Gemeindereferentin Petra Müller findet am kommenden Freitagabend, 30. Oktober, um 17 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche in Bad K...