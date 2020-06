Venus und Mond kamen sich sehr nahe

Am Freitag, 19. Juni, gegen 9. 50 Uhr - je nach Beobachtungsstandort - schob sich der Mond vor die Venus und bedeckte sie dabei. Kurz zuvor kann man Mond und Venus daher extrem nah nebeneinander beobachten. Da beide Himmelskörper ähnlich von der Sonne angeleuchtet werden, erscheinen sie auch in einer annähernd gleich schmalen Sichel am Himmel.

Leider ist das Ereignis mit bloßem Auge kaum auszumachen, da sich der schmale Mond vom blauen Himmel kaum abhebt. Die Venus wiederum ist viel zu klein, um entdeckt zu werden.

Mit einem normalen Fernglas aber konnte der geübte Beobachter das Ereignis kurz mitverfolgen. Anders als in großen Teilen von Deutschland gaben im Landkreis Bad Kissingen die Wolken kurz die Sicht frei.

Gefahr für die Augen

Allerdings war dabei Vorsicht geboten, denn Venus und Mond standen dabei bereits so nah an der Sonne, dass eine Beobachtung zu gefährlichen Augenverletzungen führen kann.

Diese Vorsicht war auch bei der angehängten Aufnahme nötig. Sie entstand mit einem RC-Teleskop in einer Brennweite von 1600 Millimeter in Christian Fenns Sternwarte in Hammelburg. Der Teleskoptubus musste dabei extra verschattet werden. Nicht nur aus Sicherheitsgründen, sondern auch, damit das Bild nicht zu flimmern begann und somit unscharf geworden wäre, wie Christian Fenn der Redaktion schreibt.