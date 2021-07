Der VdK-Ortsverband Lautergrund bietet drei Veranstaltungen an. Los geht's mit dem Monats-Treff für alle Mitglieder und Gäste am Donnerstag, 12. August, ab 11 Uhr im Restaurant "Krishna". Die Kräuterwanderung für Mitglieder findet am Samstag, 21. August, statt. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Waldweg 13 in Tiefenlauter. Die Busfahrt nach Erfurt für Mitglieder und Nichtmitglieder findet am Samstag, 4. September, statt. Anmeldungen für die Veranstaltungen unter Telefon 09566/8083618 sind nötig. red