Der für Mittwoch, 25. November, um 19 Uhr geplante Infotreff des Verkehrsclubs Deutschland (VCD), Ortsgruppe Forchheim, muss wegen Covid-19 entfallen. Dies sei laut Pressemitteilung bedauerlich, da nun vom Landkreis und von der Stadt Forchheim Initiativen für einen besseren und umweltfreundlicheren Verkehr ergriffen würden. Daher sollten gerade nun vom VCD sowie Bürgern Erfahrungen und Verbesserungsvorschläge eingebracht werden. Zu diesem Zwecke nimmt Rolf Hörnlein Informationen entgegen und gibt diese an andere Interessierte und gegebenenfalls Ämter und Institutionen weiter. Er kann per E-Mail an vcd@hoernlein-r.de oder via Telefon unter 09191/736111 von 8 bis 17 Uhr erreicht werden. Des Weiteren ist Hörnlein zum geplanten Infotreff-Zeitpunkt am Mittwoch von 19 bis 19.30 Uhr unter Telefon 09191/736112 erreichbar. Er steht auch für Einzelgespräche in seiner Rechtsanwaltskanzlei, Daimlerstraße 28 in Forchheim, bereit.