Vater Michael und Sohn Luca Thiel gewannen am vergangenen Wochenende die beiden Königsketten des Angelvereins "Petri Heil" Haßlachtal. Am Samstag traten 20 Erwachsene zum nachgeholten Königsangeln am Haßlacher Weiher an. Überlegen gewann Michael Thiel vor Müller und Eidloth. Der zweite Platz musste durch Losentscheid ermittelt werden, da beide nach vier Stunden Angeln den gleichen Punktestand aufwiesen. Am Sonntag folgte das Königsangeln der Jungangler. Hier erreichte Luca Thiel, der bereits im Vorjahr gewonnen hatte, wiederum den Spitzenplatz. Zweiter wurde Lukas Müller vor Hannes Buckreus. Vorsitzender Philipp Viering konnte somit Vater und Sohn als Angelkönige gratulieren, eine Konstellation, die es seit dem über 40-jährigen Bestehen des Haßlacher Angelvereins zum ersten Mal gab. red