Nach über zwei Jahren konnte die Schützengesellschaft "Die Alten Treuen" in Neudrossenfeld wieder ihre Königsabholung und Königskrönung im Schützenhaus abhalten.

Die seit nunmehr zweieinhalb Jahren regierenden Majestäten wurden am Nachmittag standesgemäß mit drei Böllerschüssen der Drussafeller Maintalböllerer empfangen. Unter der Kommandantin Karin Küfner wurden drei perfekte Reihen und Salut geschossen - ein imponierender Einstand zur Königsabholung. Danach empfingen die amtierenden Könige ihr Schützenvolk mit einem Umtrunk und einem Imbiss.

Nach der Preisverteilung des Haupt- und Königsschießens wurden die neuen Könige proklamiert. Hier gab es einige Überraschungen, denn es waren nicht die etablierten Schützinnen und Schützen, die sich durchsetzten. Viele der neuen Mitglieder, die der Verein in diesem so schwierigen Jahr hinzugewinnen konnte, haben in ihren jeweiligen Disziplinen die Königswürde errungen. Es waren dies im Einzelnen:

Schützenkönigin ist Vanessa Müller (Adjutant Mike Hofmann), Pistolenkönigin Stefanie Pleithner (Adjutant Fabian Pausch), Bogenkönig Alexander Röthel (Adjutant Christopher Weigel), Jugendkönigin Fiona Peckmann (Adjutantin Carina Seifert), Jugend-Bogenkönigin Leonie Winkler (Adjutant Tom Wehrfritz).

Wenn man sich nach so langer Zeit mal wieder treffen kann, gibt es natürlich viel zu besprechen, und so wurde an diesem lauen Septemberabend noch lange geredet und gelacht - natürlich nach den geltenden 3G-Regeln. Alles in allem ein gelungener Tag mit ein bisschen Normalität - verbunden mit der Hoffnung, dass auch im Herbst und Winter noch viele solcher Treffen bei der Schützengesellschaft "Die Alten Treuen" stattfinden können. red