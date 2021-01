Unbekannte haben an einer Tennishalle im Ahornweg 55 in Erlangen eine Scheibe eingeschlagen und sich vermutlich hierüber Zugang zur Sportanlage verschafft. In der Halle selbst wurde dann auf dem Hallenboden ein Lagerfeuer abgebrannt. Daneben wurden zahlreiche Graffiti an der Hallenwand hinterlassen und Türen im Gebäude eingetreten.

Die Tennishalle steht laut Polizeibericht zwar zum Abriss an, aber der oder die Unbekannten beschädigten auch Werkzeuge der mit dem Abriss betrauten Baufirma. Der entstandene Schaden wird derzeit auf 800 Euro beziffert. Der Vandalismus muss im Zeitraum 18. Dezember bis 8. Januar stattgefunden haben.

Es wird nun wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch gegen unbekannt ermittelt. Wer verdächtige Beobachtungen machen konnte, wird gebeten, sich mit der Erlanger Polizei in Verbindung zu setzen, Telefon 09131/7600. pol