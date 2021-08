Nur kurz nach ihrer Tat konnten am Mittwochabend drei junge Randalierer in der Bad Kissinger Innenstadt von einer Polizeistreife gefasst werden.

Die Täter im Alter zwischen 13 und 16 Jahren hatten gegen 22.30 Uhr im Bereich des Maxbrunnens mit brachialer Gewalt zunächst Wahlplakate heruntergerissen und mehrere Sitzbänke beschädigt. Außerdem zertrümmerten sie mit einem Stuhl die Glasscheibe des angrenzenden Pavillons. Hierbei zog sich einer der Randalierer eine stark blutende Verletzung zu. Anschließend entfernte sich die Gruppe in Richtung Innenstadt.

Ein aufmerksamer Kurgast aus Thüringen, der das Treiben der Jugendlichen beobachtet hatte, verständigte über Notruf die Polizei.

Bei der Fahndung mit mehreren Streifenbesatzungen gelang es den Ordnungshütern kurz darauf, die drei Täter, einen 13-jährigen Jungen mit Schnittverletzungen an der Hand, einen 14-jährigen sowie einen 16-jährigen Jugendlichen, aufzugreifen.

Die drei Kumpanen wurden nach Beendigung der Sachbearbeitung an die Eltern übergeben, berichtet die Polizei. Die jungen Vandalen haben sich nun wegen eines Vergehens der gemeinschädlichen Sachbeschädigung zu verantworten und müssen für den beträchtlichen Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro aufkommen. Seitens der Polizei wird ferner überprüft, ob ein Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen besteht, die in den vergangenen Wochen bereits im Stadtgebiet begangenen wurden, heißt es im Polizeibericht weiter. pol