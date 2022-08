Der Bund Naturschutz lädt Kinder und Familien am Donnerstag, 24. August, zu einer Fahrt mit dem Zug von Hammelburg nach Euerdorf ein. Vom Bahnhof Euerdorf aus geht es zu geologischen Aufschlüssen am Haarberg. Auf dem Weg dorthin gibt es auch Informationen zu Schmetterlingen auf den Wiesen. Danach geht es zum Museum Terra Triassica, einem einzigartigen Ort, um die Entstehung unserer Landschaft kennenzulernen. Nach einer Führung mit einem der Gründer des Museums, Michael Henz, können Fossilien präpariert werden.

Diese dürfen mit nach Hause genommen werden. Auch können Raupen und Schmetterlinge in der Voliere des Bund Naturschutz im Garten des Museums beobachtet werden. Abfahrt ist in Hammelburg am Bahnhof um 8.44 Uhr, Ankunft zurück in Hammelburg ist um 15.09 Uhr. Auf Wunsch ist ein Zustieg ab Diebach und unterwegs möglich. Die Exkursion ist für Kinder von 8 bis 13 Jahre, maximal 20 Teilnehmer sind möglich. Mitzubringen sind Sonnenschutz, Brotzeit und Getränke. Der Ausflug kostent 10 Euro (inklusive Fahrtkosten), für Geschwisterkinder gibt es eine Ermäßigung, sowie auch aus anderen Gründen. Bitte Bescheid geben, ob ein Bahnticket vorhanden ist. Anmeldung bis 21. August über bn-badkissingen@gmx.de, Infos unter 0160/506 21 77. red